CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Analitičar Kibernetičke Sigurnosti Plaće

Prosječna Analitičar Kibernetičke Sigurnosti ukupna naknada u CentralSquare Technologies kreće se od $79.7K do $113K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u CentralSquare Technologies. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$90.2K - $103K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$79.7K$90.2K$103K$113K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti u CentralSquare Technologies ima godišnju ukupnu naknadu od $113,280. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CentralSquare Technologies za ulogu Analitičar Kibernetičke Sigurnosti je $79,680.

