Imenik tvrtki
CEMEX
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

CEMEX Plaće

Plaće u CEMEX kreću se od $20,031 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $47,179 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika CEMEX. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Građevinski Inženjer
$21.8K
Znanstvenik Podataka
$20K
Menadžer Projekta
$47.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Softverski Inženjer
$38.4K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

The highest paying role reported at CEMEX is Menadžer Projekta at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $47,179. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CEMEX is $30,112.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CEMEX

Povezane tvrtke

  • Wistron
  • Steris
  • Crane Co
  • Sprinklr
  • HireRight
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi