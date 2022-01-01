CEMEX Plaće

Plaće u CEMEX kreću se od $20,031 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $47,179 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika CEMEX . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025