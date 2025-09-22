Imenik tvrtki
Calendly
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Tehničkih Programa

  • Sve Menadžer Tehničkih Programa plaće

Calendly Menadžer Tehničkih Programa Plaće

Prosječna Menadžer Tehničkih Programa ukupna naknada in United States u Calendly kreće se od $129K do $184K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Calendly. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$147K - $167K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$129K$147K$167K$184K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Tehničkih Programa prijavas u Calendly za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Calendly, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Tehničkih Programa ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

The highest paying salary package reported for a Menadžer Tehničkih Programa at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $184,080. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Menadžer Tehničkih Programa role in United States is $129,480.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Calendly

Povezane tvrtke

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi