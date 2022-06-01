Imenik tvrtki
Blucora
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Blucora Plaće

Plaće u Blucora kreću se od $102,900 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $155,775 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Blucora. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Analitičar Podataka
$103K
Menadžer Znanosti o Podacima
$156K
Softverski Inženjer
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Blucora je Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $155,775. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Blucora je $113,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Blucora

Povezane tvrtke

  • BNY Mellon
  • Citizens Bank
  • CNO Financial Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi