APTIM Plaće

Raspon plaća APTIM je od $60,753 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $84,575 za Poslovni analitičar na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke APTIM. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Poslovni analitičar
$84.6K
Građevinski inženjer
$74.6K
Ljudski resursi
$60.8K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki APTIM je Poslovni analitičar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $84,575. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki APTIM je $74,625.

