Anthropic
Anthropic Plaće

Raspon plaća Anthropic je od $311,933 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Marketing na donjem kraju do $642,600 za Poslovne operacije na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Anthropic. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Poslovne operacije
$643K
Informatolog (IT)
$322K

Marketing
$312K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki Anthropic, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Anthropic je Poslovne operacije at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $642,600. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Anthropic je $525,821.

