AMETEK
AMETEK Plaće

Plaće u AMETEK kreću se od $58,107 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $265,200 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika AMETEK. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Elektroinženjer
Median $200K
Hardverski Inženjer
$60.6K
Strojarki Inženjer
$147K

Optički Inženjer
$143K
Softverski Inženjer
$58.1K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$265K
Menadžer Tehničkih Programa
$171K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u AMETEK je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $265,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AMETEK je $147,000.

Ostali resursi