Ambry Genetics Plaće

Plaće u Ambry Genetics kreću se od $71,400 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $226,860 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ambry Genetics. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $115K
Poslovni Analitičar
$71.4K
Znanstvenik Podataka
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dizajner Proizvoda
$123K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Ambry Genetics je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $226,860. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ambry Genetics je $119,003.

