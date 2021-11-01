Direktorij Tvrtki
Ambarella
Ambarella Plaće

Raspon plaća Ambarella je od $54,354 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $305,000 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ambarella. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Hardverski inženjer
Median $255K

ASIC inženjer

Softverski inženjer
Median $54.4K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $305K

Poslovni analitičar
$235K
Marketing
$231K
Arhitekt rješenja
$251K
Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Ambarella is Voditelj softverskog inženjerstva with a yearly total compensation of $305,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ambarella is $243,210.

