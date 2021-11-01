Imenik tvrtki
Align Technology
Align Technology Plaće

Plaće u Align Technology kreću se od $8,645 ukupne godišnje naknade za Grafički Dizajner na donjoj strani do $257,280 za IT Tehnolog na gornjoj strani. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
L6 $147K
L7 $150K

Backend Softverski Inženjer

Strojarki Inženjer
Median $155K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $153K

Poslovni Analitičar
Median $120K
Menadžer Proizvoda
Median $203K
Znanstvenik Podataka
Median $143K
Biomedicinski Inženjer
$79.6K
Analitičar Podataka
$184K
Financijski Analitičar
$231K
Grafički Dizajner
$8.6K
IT Tehnolog
$257K
Pravni
$124K
Menadžment Konzultant
$142K
Marketing
$61.2K
Menadžer Projekta
$256K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$101K
UX Istraživač
$126K
ČPP

