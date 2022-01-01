Direktorij Tvrtki
Alight Solutions
Alight Solutions Plaće

Raspon plaća Alight Solutions je od $31,286 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $221,100 za Operacije prihoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Alight Solutions. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $124K
Konzultant za upravljanje
Median $103K
Voditelj poslovnih operacija
$211K

Korisnička služba
$39.2K
Analitičar podataka
$173K
Financijski analitičar
$142K
Ljudski resursi
$31.3K
Marketinške operacije
$117K
Voditelj proizvoda
$93.5K
Voditelj projekta
$84.6K
Regrutator
$67.7K
Operacije prihoda
$221K
Voditelj softverskog inženjerstva
$188K
Arhitekt rješenja
$199K
Tehnički voditelj programa
$216K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Alight Solutions je Operacije prihoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $221,100. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Alight Solutions je $123,500.

