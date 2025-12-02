ADP Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u ADP kreće se od $204K do $284K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADP. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada $219K - $258K United States Uobičajeni Raspon Mogući Raspon $204K $219K $258K $284K Uobičajeni Raspon Mogući Raspon

Raspored Stjecanja Glavni 33.3 % GOD 1 33.3 % GOD 2 33.3 % GOD 3 Tip Dionica RSU U ADP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja: 33.3 % stječe se u 1st - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.3 % stječe se u 2nd - GOD ( 33.30 % godišnje )

33.3 % stječe se u 3rd - GOD ( Infinity % po razdoblju )

Koji je raspored sticanja u ADP ?

