बदलें
लॉगिन
साइन अप
सभी डेटा
स्थान के अनुसार
कंपनी के अनुसार
पद के अनुसार
वेतन कैलकुलेटर
चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
सत्यापित वेतन
इंटर्नशिप
वार्ता सहायता
लाभों की तुलना करें
कौन हायर कर रहा है
2024 वेतन रिपोर्ट
सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
एकीकृत करें
ब्लॉग
प्रेस
Google
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
प्रोडक्ट मैनेजर
न्यूयॉर्क सिटी एरिया
डेटा साइंटिस्ट
व्यक्तिगत डेटा पॉइंट्स देखें
Levels FYI Logo
वेतन
📂 सभी डेटा
🌎 स्थान के अनुसार
🏢 कंपनी के अनुसार
🖋 पद के अनुसार
🏭️ उद्योग के अनुसार
📍 वेतन हीटमैप
📈 चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
🔥 रियल-टाइम पर्सेंटाइल
🎓 इंटर्नशिप
❣️ लाभों की तुलना करें
🎬 2024 वेतन रिपोर्ट
🏆 सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
💸 मीटिंग लागत की गणना करें
#️⃣ वेतन कैलकुलेटर
योगदान दें
वेतन जोड़ें
कंपनी लाभ जोड़ें
लेवल मैपिंग जोड़ें
नौकरियाँ
सेवाएँ
उम्मीदवार सेवाएँ
💵 वार्ता कोचिंग
📄 रेज़्यूमे समीक्षा
🎁 रेज़्यूमे समीक्षा गिफ्ट करें
नियोक्ताओं के लिए
इंटरैक्टिव ऑफर
रियल-टाइम पर्सेंटाइल 🔥
मुआवजा बेंचमार्किंग
शैक्षणिक अनुसंधान के लिए
मुआवजा डेटासेट
समुदाय
← कंपनी निर्देशिका
Zocdoc
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
Zocdoc लाभ
लाभ जोड़ें
तुलना करें
अनुमानित कुल मूल्य: $1,095
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Health Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Life Insurance
Disability Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Employee Assistance Program
Maternity Leave
Paternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Free Snacks
$730
घर
Military Leave
Phone Bill Reimbursement
वित्तीय और सेवानिवृत्ति
Flexible Spending Account (FSA)
401k
सुविधाएं और छूट
Employee Discount
Learning and Development
अन्य
Pet Friendly Workplace
डेटा को तालिका के रूप में देखें
Zocdoc सुविधाएं और लाभ
लाभ
विवरण
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Military Leave
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Phone Bill Reimbursement
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
फीचर्ड जॉब्स
Zocdoc के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली
संबंधित कंपनियां
Postmates
Collective Health
Avvo
Meetup
Fivestars
सभी कंपनियां देखें ➜
अन्य संसाधन
साल अंत वेतन रिपोर्ट
कुल मुआवजा कैलकुलेट करें