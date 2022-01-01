कंपनी निर्देशिका
Zocdoc
Zocdoc वेतन

Zocdoc का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सक्सेस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $70,350 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $225,750 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Zocdoc. अंतिम अपडेट: 9/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मार्केटिंग
Median $200K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $226K

डेटा साइंटिस्ट
Median $168K
कस्टमर सक्सेस
$70.4K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$201K
प्रोडक्ट मैनेजर
$173K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$136K
रिक्रूटर
$142K
सेल्स
$109K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Zocdoc में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Zocdoc में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $225,750 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Zocdoc में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $168,000 है।

