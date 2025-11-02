Workday बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

Workday में औसत बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर कुल मुआवजा प्रति year PLN 200K से PLN 280K तक है। Workday के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा PLN 217K - PLN 252K Poland सामान्य रेंज संभावित रेंज PLN 200K PLN 217K PLN 252K PLN 280K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.7K + PLN 131K + PLN 82.2K

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Workday में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

