Palantir वेतन

Palantir का वेतन निम्न स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $77,113 से उच्च स्तर पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए $408,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Palantir. अंतिम अपडेट: 8/26/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $255K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फॉरवर्ड डिप्लॉएड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $150K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $205K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $200K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $177K
डेटा साइंटिस्ट
Median $183K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $175K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $180K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $150K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $300K
अकाउंटेंट
$126K

टेक्निकल अकाउंटेंट

एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$77.1K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$241K
बिज़नेस एनालिस्ट
$141K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$132K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$104K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$408K
लीगल
$255K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$164K
मार्केटिंग
$134K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$302K
रिक्रूटर
$165K
सेल्स
$137K
सेल्स इंजीनियर
$147K
वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

20%

वर्ष 4

20%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU

Palantir में, RSUs 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (1.67% मासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Palantir में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Palantir में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Palantir में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $408,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Palantir में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $170,357 है।

अन्य संसाधन