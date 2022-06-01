कंपनी निर्देशिका
Unanet
Unanet वेतन

Unanet का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $175,000 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Unanet. अंतिम अपडेट: 10/12/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $175K
सामान्य प्रश्न

Unanet में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $175,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Unanet में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $175,000 है।

