Proofpoint वेतन

Proofpoint का वेतन निम्न स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $72,436 से उच्च स्तर पर मार्केटिंग के लिए $543,150 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Proofpoint. अंतिम अपडेट: 9/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

अकाउंटेंट
Median $134K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $420K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $225K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $394K
सेल्स
Median $142K
बिज़नेस एनालिस्ट
$79.6K
डेटा साइंटिस्ट
$72.4K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$112K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$169K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$265K
मार्केटिंग
$543K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$134K
रिक्रूटर
$154K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$127K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$186K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Proofpoint में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

