कंपनी निर्देशिका
UBS
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

UBS वेतन

UBS का वेतन निम्न स्तर पर डेटा साइंस मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $22,039 से उच्च स्तर पर प्रोग्राम मैनेजर के लिए $230,974 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है UBS. अंतिम अपडेट: 9/4/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

क्वांटिटेटिव डेवलपर

डेटा साइंटिस्ट
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

क्वांटिटेटिव रिसर्चर

इन्वेस्टमेंट बैंकर
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $110K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $110K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $138K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $175K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
Median $64.2K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
Median $82.5K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $150K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $206K

डेटा आर्किटेक्ट

Cloud Security Architect

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $106K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $173K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $108K
अकाउंटेंट
$44.6K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$80.4K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$109K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$76.3K
चीफ ऑफ स्टाफ
$159K
डेटा एनालिस्ट
$162K
डेटा साइंस मैनेजर
$22K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$164K
लीगल
$159K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$143K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$28.3K
प्रोग्राम मैनेजर
$231K
रिक्रूटर
$148K
सेल्स
$159K
टोटल रिवॉर्ड्स
$157K
यूएक्स रिसर्चर
$137K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

UBS में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $230,974 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
UBS में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $137,369 है।

फीचर्ड जॉब्स

    UBS के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Macquarie Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • BlackRock
  • Prudential Financial
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन