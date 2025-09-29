कंपनी निर्देशिका
SWORD Health
SWORD Health सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

SWORD Health में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Portugal पैकेज प्रति year कुल €34.6K है। SWORD Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
SWORD Health
Software Engineer
Porto, PO, Portugal
प्रति वर्ष कुल
€34.6K
स्तर
L2
मूल वेतन
€34.6K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं SWORD Health?

€160K

सामान्य प्रश्न

SWORD Health in Portugal में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €84,939 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
SWORD Health में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Portugal के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €46,098 है।

अन्य संसाधन