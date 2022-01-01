कंपनी निर्देशिका
Splunk वेतन

Splunk का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $51,822 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $733,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Splunk. अंतिम अपडेट: 8/29/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
सेल्स
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

यूएक्स डिजाइनर

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
P4 $229K
P5 $282K

डेटा आर्किटेक्ट

Cloud Security Architect

डेटा साइंटिस्ट
Median $265K
मार्केटिंग
P2 $106K
P5 $268K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $224K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $145K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $170K
सेल्स इंजीनियर
Median $51.8K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $157K
रिक्रूटर
Median $141K
टेक्निकल राइटर
Median $145K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $156K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $425K
अकाउंटेंट
$252K

टेक्निकल अकाउंटेंट

बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$147K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $161K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$63.3K
चीफ ऑफ स्टाफ
$371K
कस्टमर सर्विस
$229K
डेटा एनालिस्ट
$167K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$249K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$153K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$162K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$481K
रेवेन्यू ऑपरेशन्स
$200K
टोटल रिवॉर्ड्स
$241K
यूएक्स रिसर्चर
$129K
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Splunk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Splunk में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Splunk में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the P7 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $733,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Splunk में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $227,427 है।

अन्य संसाधन