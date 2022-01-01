कंपनी निर्देशिका
Okta
Okta वेतन

Okta का वेतन निम्न स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $66,000 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $868,333 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Okta. अंतिम अपडेट: 9/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
प्रोडक्ट मैनेजर
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

मार्केटिंग
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर

सेल्स इंजीनियर
Median $200K
सेल्स
Median $195K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $213K

क्लाउड सुरक्षा आर्किटेक्ट

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $220K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $143K

यूएक्स डिजाइनर

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $185K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
Median $240K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $257K
कस्टमर सर्विस
Median $150K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $249K
रिक्रूटर
Median $166K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
Median $66K
अकाउंटेंट
$310K

टेक्निकल अकाउंटेंट

बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$210K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$76.5K
चीफ ऑफ स्टाफ
$169K
कस्टमर सक्सेस
$149K
डेटा एनालिस्ट
$213K
डेटा साइंटिस्ट
$206K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$221K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$184K
लीगल
$214K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$145K
तकनीकी खाता प्रबंधक
$141K
टेक्निकल राइटर
Median $144K
यूएक्स रिसर्चर
$118K
वेस्टिंग अनुसूची

33.4%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Okta में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.4% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.40% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

No cliff

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Okta में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

No cliff

सामान्य प्रश्न

Okta में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Sr. Director level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $868,333 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Okta में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $213,060 है।

