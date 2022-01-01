कंपनी निर्देशिका
Razorpay
Razorpay वेतन

Razorpay का वेतन कम-अंत में में एक विपणन परिचालन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $4,880 से लेकर उच्च-अंत में में एक समाधान वास्तुकार के लिए $200,862 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Razorpay. अंतिम अपडेट: 8/24/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

फ्रंटेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $101K
उत्पाद प्रबंधक
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

उत्पाद डिजाइनर
Median $44.8K

यूएक्स डिजाइनर

व्यवसाय विश्लेषक
Median $22.8K
डेटा वैज्ञानिक
Median $33.9K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
Median $58.2K
व्यवसाय विकास
$73.2K
डेटा विश्लेषक
$14K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$194K
मानव संसाधन
$76.3K
प्रबंधन परामर्शदाता
$63.8K
विपणन
$33.6K
विपणन परिचालन
$4.9K
उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$67.4K
कार्यक्रम प्रबंधक
$29.6K
परियोजना प्रबंधक
$24.5K
बिक्री
$141K
समाधान वास्तुकार
$201K
तकनीकी लेखक
$29.4K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Razorpay में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

7 years post-termination exercise window.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Razorpay में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका समाधान वास्तुकार at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $200,862 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Razorpay में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $63,845 है।

विशेष नौकरियां

    Razorpay के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

