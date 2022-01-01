कंपनी निर्देशिका
Hexaware Technologies वेतन

Hexaware Technologies का वेतन निम्न स्तर पर अकाउंटेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $3,616 से उच्च स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए $273,625 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Hexaware Technologies. अंतिम अपडेट: 9/10/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $7.2K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $122K
अकाउंटेंट
$3.6K

बिज़नेस ऑपरेशन्स
$5.3K
बिज़नेस एनालिस्ट
$7.3K
कस्टमर सर्विस
$5.4K
डेटा एनालिस्ट
$21.8K
डेटा साइंटिस्ट
$10.1K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$15.6K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$79.7K
मार्केटिंग
$7.5K
प्रोडक्ट मैनेजर
$98.5K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$121K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$31.3K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$274K
सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Hexaware Technologies is टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $273,625. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hexaware Technologies is $15,635.

