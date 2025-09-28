Qualtrics यूएक्स रिसर्चर वेतन

Qualtrics में यूएक्स रिसर्चर मुआवजा in United States L4 के लिए प्रति year $145K है। Qualtrics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा $139K - $161K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $122K $139K $161K $177K सामान्य रेंज संभावित रेंज

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $145K $141K $0 $3.5K L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $ -- $ -- $ -- $ -- देखें 2 अधिक स्तर

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Qualtrics में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Qualtrics ?