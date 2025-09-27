कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Parker Hannifin सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Parker Hannifin में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $98.3K है। Parker Hannifin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत पैकेज
company icon
Parker Hannifin
Software Engineer
Arizona City, AZ
प्रति वर्ष कुल
$98.3K
स्तर
2
मूल वेतन
$89.3K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$9K
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Parker Hannifin?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा।

सामान्य प्रश्न

Parker Hannifin in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $117,275 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Parker Hannifin में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $89,250 है।

