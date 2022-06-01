कंपनी निर्देशिका
Parker Hannifin
Parker Hannifin वेतन

Parker Hannifin का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $58,808 से उच्च स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए $236,175 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Parker Hannifin. अंतिम अपडेट: 9/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $98.3K
मैकेनिकल इंजीनियर
Median $84K
एयरोस्पेस इंजीनियर
$112K

डेटा एनालिस्ट
$79.6K
डेटा साइंटिस्ट
$236K
हार्डवेयर इंजीनियर
$138K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$134K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$80.4K
मैटेरियल्स इंजीनियर
$115K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$152K
प्रोडक्ट मैनेजर
$147K
प्रोग्राम मैनेजर
$118K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$77.4K
सेल्स
$58.8K
सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Parker Hannifin is डेटा साइंटिस्ट at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parker Hannifin is $113,676.

अन्य संसाधन