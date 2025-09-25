NCR सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

NCR में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Grade 9 के लिए प्रति year $93.4K से Grade 13 के लिए प्रति year $169K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $100K है। NCR के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/25/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
