मॉर्गन स्टेनली वेतन

Morgan Stanley का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $21,750 से उच्च स्तर पर हार्डवेयर इंजीनियर के लिए $399,990 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है मॉर्गन स्टेनली. अंतिम अपडेट: 10/17/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

इन्वेस्टमेंट बैंकर
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
बिज़नेस एनालिस्ट
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

डेटा साइंटिस्ट
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

क्वांटिटेटिव रिसर्चर

फाइनेंशियल एनालिस्ट
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
प्रोडक्ट मैनेजर
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
प्रोजेक्ट मैनेजर
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
Median $66.8K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $191K
अकाउंटेंट
Median $115K

Technical Accountant

सेल्स
Median $150K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $265K

Data Architect

ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $160K
लीगल
Median $187K
वेंचर कैपिटलिस्ट
Median $120K

एसोसिएट

एनालिस्ट

मार्केटिंग
Median $120K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$99.5K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$296K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$92.5K
कस्टमर सर्विस
$50.1K
कस्टमर सक्सेस
$49.2K
डेटा एनालिस्ट
$58.6K
हार्डवेयर इंजीनियर
$400K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
Median $60K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$63.5K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$129K
प्रोग्राम मैनेजर
$196K
रिक्रूटर
$161K
रेग्युलेटरी अफेयर्स
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
यूएक्स रिसर्चर
$99.5K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Morgan Stanley में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका हार्डवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $399,990 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Morgan Stanley में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $128,175 है।

