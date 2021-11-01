कंपनी निर्देशिका
monday.com वेतन

monday.com का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $64,675 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $211,393 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है monday.com. अंतिम अपडेट: 9/16/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $145K
कस्टमर सर्विस
$86.6K

कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$64.7K
कस्टमर सक्सेस
$85.6K
डेटा एनालिस्ट
$83.7K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$106K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$90.2K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$136K
सेल्स इंजीनियर
$127K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$211K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$118K
टोटल रिवॉर्ड्स
$79.1K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

monday.com में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

monday.com में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $211,393 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
monday.com में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $111,996 है।

