कंपनी निर्देशिका
monday.com
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

monday.com लाभ

तुलना करें

अनुमानित कुल मूल्य: $1,095

बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Disability Insurance

  • Life Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • Sick Time

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

  • Gym / Wellness Reimbursement

    • घर
  • Remote Work

  • Adoption Assistance

  • Fertility Assistance

    • वित्तीय और सेवानिवृत्ति
  • 401k

  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • सुविधाएं और छूट
  • Employee Discount

  • Learning and Development

    • अन्य
  • Pet Friendly Workplace

    • फीचर्ड जॉब्स

      monday.com के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

    संबंधित कंपनियां

    • Perion Network
    • Sabre
    • Shift4
    • Elbit Systems
    • WalkMe
    • सभी कंपनियां देखें ➜

    अन्य संसाधन