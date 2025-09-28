कंपनी निर्देशिका
Momentive.ai
Momentive.ai सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Momentive.ai में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Canada P3 के लिए प्रति year CA$302K से P5 के लिए प्रति year CA$431K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$301K है। Momentive.ai के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$302K
CA$197K
CA$66K
CA$39.3K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Momentive.ai में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



