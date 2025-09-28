Momentive.ai सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Momentive.ai में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Canada P3 के लिए प्रति year CA$302K से P5 के लिए प्रति year CA$431K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$301K है। Momentive.ai के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$302K
CA$197K
CA$66K
CA$39.3K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Momentive.ai में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)