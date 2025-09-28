Momentive.ai सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Momentive.ai में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Canada P3 के लिए प्रति year CA$302K से P5 के लिए प्रति year CA$431K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$301K है। Momentive.ai के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P3 CA$302K CA$197K CA$66K CA$39.3K P4 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- देखें 3 अधिक स्तर

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Momentive.ai में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

