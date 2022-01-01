कंपनी निर्देशिका
Clear Street
Clear Street वेतन

Clear Street का वेतन कम-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $112,435 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $323,339 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Clear Street. अंतिम अपडेट: 8/20/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वित्तीय विश्लेषक
$284K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$112K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Clear Street में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Clear Street में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the L5 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $323,339 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Clear Street में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $231,000 है।

