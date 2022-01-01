कंपनी निर्देशिका
Guidewire Software
Guidewire Software वेतन

Guidewire Software का वेतन निम्न स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $16,768 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $371,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Guidewire Software. अंतिम अपडेट: 10/19/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
Median $256K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $371K

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $230K

Data Architect

रिक्रूटर
Median $122K
सेल्स
Median $313K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $204K
अकाउंटेंट
$263K
डेटा एनालिस्ट
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
मार्केटिंग
$231K
पीपल ऑपरेशन्स
$277K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$193K
प्रोडक्ट मैनेजर
$137K
प्रोग्राम मैनेजर
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

24%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Guidewire Software में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 24% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.00% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Guidewire Software में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $371,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Guidewire Software में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $218,891 है।

