सिनॉप्सिस वेतन

Synopsys का वेतन निम्न स्तर पर टेक्निकल राइटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $21,220 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $413,667 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है सिनॉप्सिस. अंतिम अपडेट: 9/16/2025

$160K

हार्डवेयर इंजीनियर
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

एएसआईसी इंजीनियर

एसओसी इंजीनियर

एफपीजीए इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

प्रोडक्ट मैनेजर
69 $284K
100 $343K

साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $121K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
69 $317K
100 $414K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $310K

डेटा आर्किटेक्ट

क्लाउड सुरक्षा आर्किटेक्ट

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $45.5K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
Median $326K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $145K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
Median $330K
डेटा साइंटिस्ट
Median $154K
सेल्स
Median $331K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $357K
बिज़नेस एनालिस्ट
$140K
कस्टमर सर्विस
$87.1K
कस्टमर सक्सेस
$90.5K
डेटा एनालिस्ट
$45.2K
डेटा साइंस मैनेजर
$159K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$151K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$270K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$34.6K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$257K
मार्केटिंग
$175K
मैकेनिकल इंजीनियर
$39.9K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$146K
सेल्स इंजीनियर
$120K
टेक्निकल राइटर
$21.2K
यूएक्स रिसर्चर
$193K
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Synopsys में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Synopsys में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the 100 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $413,667 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Synopsys में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $166,156 है।

