कंपनी निर्देशिका
Grubhub
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Grubhub वेतन

Grubhub का वेतन कम-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $19,632 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $320,000 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Grubhub. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

साइट विश्वसनीयता इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
डेटा वैज्ञानिक
Median $150K
व्यवसाय विश्लेषक
Median $95K
डेटा विश्लेषक
Median $140K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
Median $185K
लेखाकार
$126K
व्यवसाय परिचालन
$296K
व्यवसाय परिचालन प्रबंधक
$125K
वित्तीय विश्लेषक
$87.6K
मानव संसाधन
$74.6K
विपणन
$51K
विपणन परिचालन
$103K
भागीदार प्रबंधक
$115K
उत्पाद डिजाइनर
$19.6K
कार्यक्रम प्रबंधक
$160K
भर्ती अधिकारी
$101K
बिक्री
$128K
समाधान वास्तुकार
$85.6K

डेटा वास्तुकार

तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$101K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$98K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

40%

वर्ष 1

30%

वर्ष 2

15%

वर्ष 3

15%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Grubhub में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 40% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (40.00% वार्षिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (7.50% त्रैमासिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (3.75% त्रैमासिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (3.75% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Grubhub में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

कोई प्रश्न है? समुदाय से पूछें।

Levels.fyi समुदाय में जाएं ताकि विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों के साथ जुड़ सकें, करियर टिप्स प्राप्त कर सकें और अधिक।

अभी जाएं!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The highest paying role reported at Grubhub is सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grubhub is $127,379.

विशेष नौकरियां

    Grubhub के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Yelp
  • Pandora
  • Eventbrite
  • Chewy
  • One Medical
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन