Chewy वेतन

Chewy का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $41,392 से उच्च स्तर पर डेटा साइंस मैनेजर के लिए $557,200 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Chewy. अंतिम अपडेट: 11/18/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

डेटा साइंटिस्ट
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
प्रोडक्ट मैनेजर
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Software Development Manager $304K
Director $519K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $170K

यूएक्स डिजाइनर

फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $140K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $219K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $260K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $170K
मार्केटिंग
Median $296K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $202K
डेटा एनालिस्ट
Median $157K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
Median $128K
ह्यूमन रिसोर्सेस
Median $200K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
Median $61.3K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
Median $230K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$112K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$487K
कस्टमर सर्विस
$41.4K
डेटा साइंस मैनेजर
$557K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$201K
रिक्रूटर
Median $172K
सेल्स
$145K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$251K

डेटा आर्किटेक्ट

आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Chewy में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Chewy में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंस मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $557,200 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Chewy में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $204,651 है।

