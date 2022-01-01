कंपनी निर्देशिका
General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology वेतन

General Dynamics Information Technology का वेतन निम्न स्तर पर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $75,000 से उच्च स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए $164,175 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है General Dynamics Information Technology. अंतिम अपडेट: 9/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $112K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $155K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $75K

डेटा साइंटिस्ट
Median $143K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $133K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $91K
डेटा एनालिस्ट
Median $100K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $146K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$152K
प्रोडक्ट मैनेजर
$91.5K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$117K
रिक्रूटर
$98.9K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$164K
सामान्य प्रश्न

General Dynamics Information Technology में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $164,175 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
General Dynamics Information Technology में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $117,300 है।

