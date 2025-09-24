कंपनी निर्देशिका
Ericsson
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सोल्यूशन आर्किटेक्ट

  • सभी सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

Ericsson सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

Ericsson में सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in Canada JS6 के लिए प्रति year CA$143K से JS7 के लिए प्रति year CA$157K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$158K है। Ericsson के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

CA$226K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से CA$42.3K+ (कभी-कभी CA$423K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Ericsson?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सोल्यूशन आर्किटेक्ट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

क्लाउड आर्किटेक्ट

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सोल्यूशन आर्किटेक्ट at Ericsson in Canada sits at a yearly total compensation of CA$178,126. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the सोल्यूशन आर्किटेक्ट role in Canada is CA$158,259.

फीचर्ड जॉब्स

    Ericsson के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन