Ciena वेतन

Ciena का वेतन निम्न स्तर पर टेक्निकल राइटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $33,419 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $275,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ciena. अंतिम अपडेट: 10/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

Embedded Systems Software Engineer

हार्डवेयर इंजीनियर
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

ऑप्टिकल इंजीनियर
Median $83.1K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $275K
बिज़नेस एनालिस्ट
$86.7K
कस्टमर सर्विस
$87.3K
डेटा साइंस मैनेजर
$139K
डेटा साइंटिस्ट
$78.9K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$180K
मार्केटिंग
$252K
मैकेनिकल इंजीनियर
$66.8K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$101K
सेल्स
Median $116K
सेल्स इंजीनियर
$150K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$110K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$95.8K
टेक्निकल राइटर
$33.4K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ciena में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Ciena में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $275,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ciena में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $103,078 है।

