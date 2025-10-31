DRW सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

DRW में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L2 के लिए प्रति year $203K से L5 के लिए प्रति year $387K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $259K है। DRW के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
