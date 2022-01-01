कंपनी निर्देशिका
Akuna Capital वेतन

Akuna Capital का वेतन कम-अंत में में एक लेखाकार के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $65,325 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $425,071 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Akuna Capital. अंतिम अपडेट: 8/20/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मात्रात्मक डेवलपर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $260K
डेटा वैज्ञानिक
Median $225K

लेखाकार
$65.3K
व्यवसाय परिचालन
$108K
वित्तीय विश्लेषक
$127K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$221K
परियोजना प्रबंधक
Median $155K
भर्ती अधिकारी
$99.5K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Akuna Capital में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Senior Software Engineer level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $425,071 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Akuna Capital में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $179,209 है।

