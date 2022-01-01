कंपनी निर्देशिका
DraftKings वेतन

DraftKings का वेतन कम-अंत में में एक भर्ती अधिकारी के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $86,028 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $302,625 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है DraftKings. अंतिम अपडेट: 8/18/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

साइट विश्वसनीयता इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
L7 $249K
L6 $303K
उत्पाद प्रबंधक
L8 $205K
L7 $193K

व्यवसाय विश्लेषक
Median $112K
डेटा वैज्ञानिक
Median $175K
डेटा विश्लेषक
Median $90K
उत्पाद डिजाइनर
Median $148K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$265K
वित्तीय विश्लेषक
$159K
विपणन
$124K
कार्यक्रम प्रबंधक
$92.5K
भर्ती अधिकारी
$86K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

DraftKings में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

