Comcast चीफ ऑफ स्टाफ वेतन

Comcast में औसत चीफ ऑफ स्टाफ कुल मुआवजा in United States प्रति year $70K से $99.9K तक है। Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा $80.2K - $93.9K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $70K $80.2K $93.9K $99.9K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 15 % वर्ष 1 15 % वर्ष 2 15 % वर्ष 3 15 % वर्ष 4 40 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार RSU + Options Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 15 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

40 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 40.00 % वार्षिक ) 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU + Options Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Comcast ?