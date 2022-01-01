कंपनी निर्देशिका
Disney वेतन

Disney का वेतन निम्न स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $50,250 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $477,667 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Disney. अंतिम अपडेट: 9/3/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

वेब डेवलपर

प्रोडक्ट मैनेजर
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

यूएक्स डिजाइनर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $109K
डेटा साइंटिस्ट
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
डेटा एनालिस्ट
Median $120K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $180K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
बिज़नेस एनालिस्ट
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
Median $158K
सेल्स
Median $99.5K

अकाउंट मैनेजर

डेटा साइंस मैनेजर
Median $400K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $180K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
Median $328K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $416K

डेटा आर्किटेक्ट

Cloud Security Architect

यूएक्स रिसर्चर
Median $158K
कस्टमर सर्विस
Median $60K
ह्यूमन रिसोर्सेज
Median $140K
अकाउंटेंट
Median $85K

टेक्निकल अकाउंटेंट

बिज़नेस डेवलपमेंट
Median $165K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $178K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
Median $150K
रिक्रूटर
Median $115K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$50.3K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$296K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$53.6K
कंट्रोल्स इंजीनियर
$93.5K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$226K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$90.5K
हार्डवेयर इंजीनियर
$85.6K
लीगल
Median $266K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$86.2K
मार्केटिंग
$209K

प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर

टोटल रिवॉर्ड्स
$148K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$95.9K

एनालिस्ट

आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Disney में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

34%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Disney में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.50% अर्धवार्षिक)

  • 34% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (17.00% अर्धवार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Disney में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Disney में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the P7 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $477,667 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Disney में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $158,000 है।

