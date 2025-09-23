Citadel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Citadel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $405K से L5 के लिए प्रति year $608K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $525K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
