Citadel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Citadel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $405K से L5 के लिए प्रति year $608K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $525K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) $405K $307K $6.6K $91K L2 $427K $275K $0 $152K L3 $542K $286K $12K $244K L4 $469K $241K $0 $228K देखें 1 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

