Ramp वेतन

Ramp का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $76,380 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $595,400 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ramp. अंतिम अपडेट: 10/25/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $189K

यूएक्स डिजाइनर

वेब डिजाइनर

रिक्रूटर
Median $135K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $275K
मार्केटिंग
Median $200K

प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर

बिज़नेस ऑपरेशन्स
$149K
बिज़नेस एनालिस्ट
$261K
कस्टमर सर्विस
$76.4K
डेटा साइंटिस्ट
$161K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$333K
सेल्स
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$269K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ramp में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Ramp में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Staff Software Engineer level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $595,400 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ramp में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $259,416 है।

