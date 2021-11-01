ऐप डाउनलोड करें
Chipotle Mexican Grill
Chipotle Mexican Grill
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
Chipotle Mexican Grill लाभ
अनुमानित कुल मूल्य: $1,095
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Free Lunch
Free Snacks
$730
Gym Discount
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Employee Assistance Program
वित्तीय और सेवानिवृत्ति
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
401k
सुविधाएं और छूट
Employee Discount
डेटा को तालिका के रूप में देखें
