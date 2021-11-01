कंपनी निर्देशिका
Chipotle Mexican Grill
Chipotle Mexican Grill लाभ

बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
  • Free Lunch

  • Free Snacks $730

  • Gym Discount

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Employee Assistance Program

    • वित्तीय और सेवानिवृत्ति
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • 401k

    • सुविधाएं और छूट
  • Employee Discount

