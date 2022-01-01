कंपनी निर्देशिका
CI&T
CI&T वेतन

CI&T का वेतन निम्न स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $17,078 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर के लिए $121,295 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है CI&T. अंतिम अपडेट: 9/11/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $26.6K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $33.9K
डेटा एनालिस्ट
$20.2K

डेटा साइंटिस्ट
$17.1K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$95.1K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$121K
प्रोडक्ट मैनेजर
$42.2K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$42K
रिक्रूटर
$22.6K
सामान्य प्रश्न

CI&T में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $121,295 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CI&T में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $33,892 है।

