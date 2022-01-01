कंपनी निर्देशिका
Checkr
Checkr वेतन

Checkr का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $73,630 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $360,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Checkr. अंतिम अपडेट: 11/14/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $351K
कस्टमर सर्विस
$73.6K

डेटा एनालिस्ट
$181K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$191K
ह्यूमन रिसोर्सेस
$258K
मार्केटिंग
$226K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $220K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $360K
प्रोग्राम मैनेजर
$122K
रिक्रूटर
Median $172K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Checkr में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

सामान्य प्रश्न

Checkr में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $360,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Checkr में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $205,475 है।

